В Липецке в январе на 35 участках дорог заделали ямы

В Липецке латают ямы на дорогах Фото: Юлия КЛЮЕВА

С начала января в Липецке залатали более 300 кв.м выбоин. Ремонты провели на 35 участках дорог, в том числе на Октябрьском мосту, улицах 8 Марта, Циолковского, Зегеля, Стаханова, Плехановском спуске и тд.

По данным пресс-службы мэрии, работы продолжаются. В планах - восстановить асфальтное покрытие на улицах Плеханова, Студеновская, на Сокольском мосту. До конца этой недели должны отремонтировать дороги на Северном и Универсальном проездах, а также на кольце улиц Катукова и Стаханова.

Напомним, что зимой работы проводят по особой технологии. Специалисты срезают старый асфальт и очищают эти участки. Затем заливают литой смесью. Сплав можно применять даже при отрицательных температурах. Все благодаря повышенной температуре и высокому уровню содержания битума. На застывание уходит от 15 до 30 минут в зависимости от погоды.

Начальник городского управления благоустройства Алексей Романчукевич заметил, что с приходом тепла восстановленные участки проверят. При необходимости их вновь отремонтируют более долговечным, горячим асфальтом.