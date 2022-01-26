Липчанин охотился с запрещенным световым устройством и попал под суд

В Липецкой области судили охотника Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области осудили мужчину, который использовал запрещенное орудие охоты. Правонарушение выявили в октябре 2021 года в угодьях Задонского района. Липчанин охотился ночью на пернатую дичь. Делал он это с помощью светового устройства - подствольный фонарь прикрепил к охотничьему огнестрельному оружию.

По данным регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, использовать любые световые устройства на территориях охотничьих угодий запрещено. Исключение - подствольный или надствольный фонарь для добычи копытных животных в темное время суток, если его используют с вышек, расположенных на высоте не менее 2 метров над уровнем земли. Все это прописано в Постановлении главы администрации Липецкой области от 01.08.2012 № 308 "Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях".

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по ч.1.2 ст.8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира". В январе 2022 года суд признал липчанина виновным. Ему запретили охотиться 1 год.