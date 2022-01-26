В четверг 8 улиц Липецка останутся без света, еще 15 - без холодной воды

В Липецке очередные отключения света и воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг в Липецке отключат свет и холодную воду. По данным "Россети Центр", с 10.00 до 16.00 подачу электроэнергии приостановят жителям дома №37б по улице Космонавтов. С 9.00 до 12.00 - улицы 40 лет Октября, 5, 7, 11, 13. С 13.00 до 17.00 света не будет по улицам Фестивальная, 1, владение 5; Металлургов, владение 1. С 15.00 до 17.00 свет отключат по улицам Исполкомовская, Базарная, Ударников, 20а, 21, 23, 48; Крайняя, 7. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-220-0-220.

Без холодной воды с 10.00 до окончания работ останутся жители улиц Семашко, 68; Гагарина, 61а; Желябова, 12, 16, 17, 19, 31, 31а; Зегеля, 30, 30а, 44; Угловая, 15; Плеханова, 33, 33б, 35, 35а, 37/6; площадь Плеханова, 3; Ковалева, 117Г, 117Д, 117Ж, 126Б, 127а, ст,128, владение 129 и 129/3-4, 130а, 130Б(ИК-2), владение 130, 130В(ИК-6), 131, 131ст1, ст131Б, ст131А, владение 132, 132а, 133А, 133А, 134, 134а, 136, вадение 136, 136 строение 1, владение 138(СИ-1), 140.

Воду подвезут к домам №30 по улице Зегеля, №68 по Семашко, владение 138 (СИ-1) по Ковалева.

На этот же период времени краны пересохнут в селе Косыревка: улицы Советская, 6а; Орловская, 42; Новая, ст.1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18-21, 20а, а также Юношеская, 50, 50а, 83, 83а, 85, 87; частный сектор: улицы Советская, Орловская, Новая. Подвоз воды к дому №20 по улице Новая. Уточнить по вопросам отключения воды можно в РВК-Липецк по телефонам 175 и 236-175.