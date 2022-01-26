В четверг в Липецке до 10 градусов мороза

В Липецке до 10 градусов мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 27 января, в Липецке ожидается пасмурная погода. Практически без осадков. Ночью столбик термометра опустится до отметки -12 градусов. В светлое время суток около 10 градусов мороза. Ветер южный 3-4 м/с. На дорогах снежный налет. Атмосферное давление без существенных изменений - 749 мм рт.ст.

В пятницу в областном центре мало что изменится. Морозы пока не собираются отступать. Ночью 12 градусов ниже ноля. Днем 7 градусов со знаком минус. К вечеру синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер усилится - южный с переходом на юго-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление начнет падать вниз и составит 742 мм рт.ст.

Луна убывающая. Долгота дня 8 часов 49 минут.