В Липецкой области работников госучреждений переведут на удаленку из-за коронавируса

Из-за коронавируса сотрудников госучреждений Липецкой области отправят на удаленку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области половина работников госучреждений перейдет на удаленку. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, соответствующие изменения уже внесли в антиковидное постановление. Оно вступит силу с момента опубликования на портале правовой информации.

Дистанционно в регионе начнут работать сотрудники органов государственной власти, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления. В офлайн-режиме продолжат работать госслужащие и сотрудники ранее перечисленных организаций, которых из-за рода деятельности невозможно перевести на удаленку.

Напомним, что из-за коронавируса и распространения нового штамма "Омикрон" на новый режим работы переходят МФЦ, соцзащита и Госжилинспекция. Подробности читайте здесь.