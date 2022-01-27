В Липецке задержали молодого парня с наркотиками

У 18-летнего липчанина нашли наркотики Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе полицейские во время дежурства в Октябрьском районе Липецка заметили странного молодого человека. Когда они подошли к нему, парень явно забеспокоился. Правоохранители доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ходе личного досмотра у 18-летнего липчанина нашли сверток из полимерного материала черного цвета. Внутри находились фольгированные элементы с содержимым. Эксперты проверили вещество - оно оказалось синтетическим наркотиком общей массой 4,81 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы. Кстати, парня ранее уже привлекали к ответственности за грабеж.