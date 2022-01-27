Работников Ельца рекомендовали перевести на удаленку из-за коронавируса

Руководитель территориального отделения Роспотребнадзора: в Ельце растет заболеваемость коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 26 января, в администрации Ельца состоялось расширенное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. По словам руководителя территориального отделения Роспотребнадзора Александры Дорохиной, в городе наблюдают рост заболеваемости. На дистанционное обучение полностью перевели лицей №5 и 18 классов из других школ.

- Ситуация осложняется новым штаммом Covid-19, омикроном, который передается намного быстрее, чем его предшественник, - пояснила специалист. - Основную массу заболевших составляет организованное рабочее население.

Дорохина дала несколько рекомендаций для организаций: наладить утреннюю термометрию и во второй половине дня, обработку рук, ношение масок. Сотрудникам донести, что при появлении симптомов лучше остаться дома. И напомнила, что срок карантина для лиц, контактировавших с коронавирусными больными, сократили с 2 недель до 7 дней.

Выступили и представители медучреждений города. В настоящее время медицинских работников хватает. Для работы в колл-центре привлекают волонтеров из медколледжа.

Глава Ельца Евгений Боровских рекомендовал руководителям предприятий перевести своих сотрудников на удаленку. Речь идет о тех специалистах, кто по своему профилю может работать из дома. А также о ельчанах старше 60 лет. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проверки по соблюдению всех норм Роспотребнадзора в организациях продолжатся.

Напомним, что сотрудников госучреждений Липецкой области тоже собираются перевести на удаленную работу. Подробности здесь.