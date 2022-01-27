В Липецке на НЛМК 2 работников отравились газом, еще 1 погиб

В Липецке на новолипецком комбинате пострадали работники. Как сообщили в пресс-службе НЛМК, происшествие случилось во время осмотра межцехового трубопровода. Двое специалистов отравились газом. В настоящий момент они находятся в больнице. Еще один мужчина погиб.

По предварительным данным, работники были без газозащитной аппаратуры. При выполнении подобных работ ее использование обязательно. Инцидент расследует специальная комиссия.

- Мы искренне соболезнуем родным и близким нашего коллеги, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, еще одно несчастье случилось на НЛМК в ноябре прошлого года. В воскресенье вечером в результате взрыва и пожара на территории угольного склада частично обрушились кровля и стена на площади около 250 квадратов. Из-под завалов достали 55-летнюю женщину. Подробности здесь.