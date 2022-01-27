Ночью в Липецкой области загорелась квартира

Пожарные потушили пламя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 26 января, в Липецкой области вспыхнул кирпичный гараж. Пожар случился в Грязях по улице Чайковского. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия прибыли 3 отделения пожарной охраны. Они потушили огонь, но пламя успело повредить внутреннюю отделку гаража и имущество на площади 40 кв.м. Никто из людей не пострадал. Предварительная причина случившегося - неисправность электрооборудования.

Ночью 27 января загорелась квартира в двухэтажном доме в поселке Добринка по улице Кооперативная. С огнем боролись 4 отделения пожарных. К счастью, обошлось без пострадавших. Пламя уничтожило вещи на площади 5 кв.м, а также повредило внутреннюю отделку и имущество на площади 20 кв.м. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.