Липчанка в соцсетях накупила вещей на 15000 рублей, а они так и не пришли

Еще одну липчанку обманули в интернете Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан продолжают обманывать в интернете. 46-летняя жительница Добринского района решила купить одежду онлайн. В соцсетях она наткнулась на объявление о продаже и связалась с продавцом. Обговорив условия сделки, липчанка перевела на банковскую карту неизвестной 15 тыс. рублей. Та сказала, что пришлет вещи, но ее обещания оказались пустыми словами. Потерпевшая не получила ни одежду, ни деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подозреваемую в мошенничестве задержал участковый полиции. Ею оказалась безработная 25-летняя местная жительница. Злодейка призналась в содеянном и рассказала, что вырученные деньги уже потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.