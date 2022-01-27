Липецкая прокуратура начала проверку после происшествия на НЛМК, где двое работников отравились газом, а третий погиб

Прокуратура Левобережного района Липецка организовала проверку по факту несчастного случая на новолипецком металлургическом комбинате. На место происшествия выезжал прокурор района Сергей Щеколдин. Напомним, утром 27 января стало известно, что во время осмотра межцехового трубопровода работники НЛМК отравились газом. Двоих госпитализировали - одному сотруднику 20, другому - 47 лет. Их 50-летнего коллегу спасти не удалось. Он погиб.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки дадут правовую оценку - соблюдали ли на производстве требования промышленной безопасности, выполнял ли работодатель свои обязанности в сфере охраны труда. Одновременно прокуратура будет следить за ходом расследования уголовного дела по ч.2 ст.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", которое возбудили в региональном СКР.