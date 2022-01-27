После смерти рабочего от отравления газом на НЛМК возбудили уголовное дело

После группового несчастного случая на Новолипецком металлургическом комбинате возбудили уголовное дело. ЧП случилось минувшим вечером, 26 января, на территории газового цеха НЛМК. Во время планового осмотра межцехового газопровода токсичными парами и газом отравились три человека.

Двое рабочих, 20 и 47 лет, попали в больницу, третий сотрудник, 50-летний мужчина, скончался. После проверки в Следственном комитета региона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК – нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее смерть.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа – осматривают место происшествия, изымают документы. Экспертам предстоит выяснить все детали происшествия и найти ответственных. Причастным грозит вплоть до 5 лет колонии.

Напомним, что по предварительным данным Комбината, сотрудники не использовали газозащитную аппаратуру, которая обязательна при таких работах.