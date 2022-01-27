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Происшествия27 января 2022 10:26

После смерти рабочего от отравления газом на НЛМК возбудили уголовное дело

Ответственным за групповой несчастный случай грозит до 5 лет колонии
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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После группового несчастного случая на Новолипецком металлургическом комбинате возбудили уголовное дело. ЧП случилось минувшим вечером, 26 января, на территории газового цеха НЛМК. Во время планового осмотра межцехового газопровода токсичными парами и газом отравились три человека.

Двое рабочих, 20 и 47 лет, попали в больницу, третий сотрудник, 50-летний мужчина, скончался. После проверки в Следственном комитета региона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК – нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее смерть.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа – осматривают место происшествия, изымают документы. Экспертам предстоит выяснить все детали происшествия и найти ответственных. Причастным грозит вплоть до 5 лет колонии.

Напомним, что по предварительным данным Комбината, сотрудники не использовали газозащитную аппаратуру, которая обязательна при таких работах.

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