Липчанин получил 8 лет за смертельное избиение любовницы на лестнице

В Липецке вынесли приговор 38-летнему мужчине за смертельное избиение любовницы. Инцидент произошел 24 июля прошлого года во время пьяного конфликта с 45-летней женщиной. По данным следствия, сожительница лежала на крыльце дома, когда нетрезвый любовник после словесной перепалки сильно ударил ее ногой в область груди. Одного удара хватило, чтобы женщина скончалась. Согласно заключению экспертизы, смерть наступила в результате тупой травмы живота.

Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант во всем сознался. В ходе следствия буйный негодяй находился под стражей. По итогу суд приговори виновного к 8 годам колонии строгого режима.