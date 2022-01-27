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Происшествия27 января 2022 11:56

Липецкий пенсионер лишился двух миллионов, пытаясь купить биткоины

Мужчина занял деньги и вложил в «инвестиционный сайт»
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке попал на уловку мошенников и лишился крупной суммы денег 64-летний мужчина. По данным полиции, аферисты активно названивали пенсионеру, предлагая выгодную сделку и большую прибыль при покупке виртуальной валюты.

Настойчивым мошенникам удалось убедить мужчину, сначала он «инвестировал» в криптовалюту 5000 рублей, затем перевел на «инвестиционный сайт» 500 000. Далее потерпевшему показали цифры с огромной прибылью, после чего он занял у друзей еще 500 тысяч, миллион взял в кредит в банке и все «вложил». По итогу за месяц липчанин перевел аферистам более двух миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по всем фактам возбудили уголовные дела. Причастных ищут. Но отдавать деньги кредиторам придется в любом случае.

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