Липецкий пенсионер лишился двух миллионов, пытаясь купить биткоины

В Липецке попал на уловку мошенников и лишился крупной суммы денег 64-летний мужчина. По данным полиции, аферисты активно названивали пенсионеру, предлагая выгодную сделку и большую прибыль при покупке виртуальной валюты.

Настойчивым мошенникам удалось убедить мужчину, сначала он «инвестировал» в криптовалюту 5000 рублей, затем перевел на «инвестиционный сайт» 500 000. Далее потерпевшему показали цифры с огромной прибылью, после чего он занял у друзей еще 500 тысяч, миллион взял в кредит в банке и все «вложил». По итогу за месяц липчанин перевел аферистам более двух миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по всем фактам возбудили уголовные дела. Причастных ищут. Но отдавать деньги кредиторам придется в любом случае.