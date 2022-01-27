Липчан рекомендовали перевести на удаленку из-за коронавируса

Липчан порекомендовали перевести на удаленку из-за коронавируса и его нового штамма омикрон. Об этом в своем инстаграм написала замглавы администрации Липецка Ирина Артемова.

- Вчера мы провели совещание с крупными предприятиями города, - сообщила вице-мэр. - На встрече рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы, особенно это касается работников старше 60 лет.

На работе нужно обеспечить меры безопасности: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, измерять температуру. При первых симптомах заболевания лучше остаться дома.

Напомним, что аналогичные рекомендации прозвучали на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Ельце. Также 50% сотрудников госучреждений переводят на дистанционную работу.