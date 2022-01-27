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Общество27 января 2022 15:06

Школу в "Европейском" в Липецке хотят построить в рамках концессии

Образовательное учреждение планируют возвести к декабрю 2024 года
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности обсудили школу, которую хотят построить в микрорайоне "Европейский". Парламентарии одобрили передачу участка под нее в областную собственность. Состояние и правовой режим территории позволяет построить школу на 1 224 места в рамках госпрограммы "Развитие образования" и на условиях концессии.

Как уточнили в пресс-службе горсовета, кадастровая стоимость участка 48 млн рублей, а площадь - 29 тыс. кв.м. Находится он между парком "Европейский" и улицей Кривенкова. По оценке мэрии, чтобы освободить территорию от навалов грунта и мусора понадобится 5 млн рублей. Еще 15 млн - на вынос с участка сетей электроснабжения.

Региональные власти намерены участвовать в конкурсе с Министерством просвещения и заключить концессионное соглашение с ООО "ПроШкола". Концедентом выступит Липецкая область. Когда школу построят, предположительно в декабре 2024 года, ее передадут в собственность субъекта.

- На этом этапе будет привлечена государственная образовательная организация, - пояснила замначальника областного управления образования и науки Галина Шишкова. - Что касается дополнительных образовательных услуг, концессионер будет претендовать на незначительную их долю.

Также до конца месяца направят заявку на строительство школы в микрорайоне "Звездный". В приоритете - возведение учебных заведений в микрорайонах "Университетский" и "Елецкий".

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