В пятницу некоторые липчане останутся без воды и света

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 28 января, в Липецке отключат свет и воду. По данным "Россети Центр", с 9 утра до 5 часов вечера бех электроэнергии останутся жители улиц Московская, 59, владение 12; Универсальный проезд, владение 14; Северный проезд, 23б, 23.

С 12 часов дня до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улицы Желябова, 3; Зегеля, 2; Интернациональная, 8, 10, 12, 12а-б, 16; Ленина, 5, 7, 7а, 9, 25, 27, 40, 42. Дополнительная информация по телефону 8-800-220-0-220.

С 10 утра до окончания ремонтных работ холодную воду отключат по улицам Левобережная, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, ст. 2, 28, 36, 36/1; Степана Разина, 1; площадь Мира, 1д, 1д/1, 6, 6а, а также в частном секторе по улице Ботаническая. Воду подвезут по заявкам жителей. Уточнить про отключения воды можно по телефонам 175 и 236-175.