В пятницу в Липецке до 7 градусов мороза, а во второй половине дня снегопад

В пятницу в Липецке снежно и морозно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 28 января, синоптики обещают в Липецке облачную погоду. Ночью до 12 градусов мороза. Днем до - 7 градусов со знаком минус. Во второй половине дня возможен снегопад. Ветер южный 10-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт.ст.

Суббота выдастся снежной. В областном центре станет немного теплее. В темное время суток столбик термометра опустится лишь до отметки -5 градусов. Днем ожидается до 1 градуса ниже ноля. Ночью снег, с утра небольшой перерыв, а после обеда вновь осадки. Ветер южный 4-6 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 740 мм рт.ст.