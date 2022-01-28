«Открытие»: россияне верят в победы наших спортсменов в Пекине

В реальности россияне предпочитают заниматься лыжами и кататься на коньках, а смотреть в качестве зрителей — фигурное катание и биатлон. Фото: Екатерина Папакина

Почти 70% готовы смотреть трансляции с предстоящей зимней Олимпиады. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах» накануне ХХIV зимних Олимпийских игр. На вопросы отвечали совершеннолетние жители городов с населением более 100 тысяч человек.

13% респондентов прочат России победу в неофициальном командном зачете пекинской Олимпиады. 48% уверены, что Россия окажется в первой тройке. По мнению 15%, наша сборная займет в медальном зачете Игр место не выше четвертого.

В топ-3 зрительских симпатий россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) среди зимних видов вошли фигурное катание (его любят смотреть 48%), биатлон (44%) и хоккей с шайбой (36%). Достаточно популярны также лыжные гонки (27%), прыжки с трамплина (18%) и кёрлинг (15%).

Что касается занятий спортом, 26% опрошенных россиян сообщили, что занимаются лыжами, 24% - коньками. 7% - хоккеем с шайбой. 6% имеют опыт занятий фигурным катанием, по 5% - горными лыжами и сноубордом. При этом 37% россиян не тратят на занятия зимними видами спорта ни копейки. Однако есть и те, кто вовсе не занимается зимними видами спорта – это 40% респондентов.