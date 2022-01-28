Судимая за кражу и грабеж липчанка обворовала магазин, в котором работала

В Липецке задержали обворовавшую работодателя сотрудницу магазина. В полицию заявил представитель сетевого магазина в Октябрьском районе города и сообщил, что из торговой точки пропали 110 000 рублей.

Воровку вычислили оперативно. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ею оказалась сотрудница магазина – 31-летняя жительница Грязей. Причем женщина уже имеет судимости за кражу и грабеж.

В полиции дама призналась, что устроилась кассиршей, немного поработала и решила забрать себе выручку, полагая, что пропажу ста тысяч рублей никто не заметит. Деньги она забирала из кассы частями, в течение нескольких дней. Дело возбудили по статье 158 статье УК – кража.