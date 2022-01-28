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Происшествия28 января 2022 9:58

В Липецкой области сгорел чердак дома с тремя квартирами

Опасный пожар потушили в Ельце
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезный пожар случился днем 27 января в трехквартирном доме в Липецкой области. Пожар начался с квартиры в доме №2 на улице Ленина в Ельце. На место происшествия выехали 4 отделения пожарной охраны. Однако огонь распространялся стремительно и за считанные минуты перекинулся на кровлю дома.

В результате сгорели внутренняя отделка и имущество в самой квартире и чердак над двумя квартирами. Спасатели успели эвакуировать одного человека. К счастью, люди не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительной версии причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировали два пожара, пострадавших нет.

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