В Липецкой области сгорел чердак дома с тремя квартирами

Серьезный пожар случился днем 27 января в трехквартирном доме в Липецкой области. Пожар начался с квартиры в доме №2 на улице Ленина в Ельце. На место происшествия выехали 4 отделения пожарной охраны. Однако огонь распространялся стремительно и за считанные минуты перекинулся на кровлю дома.

В результате сгорели внутренняя отделка и имущество в самой квартире и чердак над двумя квартирами. Спасатели успели эвакуировать одного человека. К счастью, люди не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительной версии причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировали два пожара, пострадавших нет.