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Общество28 января 2022 12:13

В киосках Липецка продолжают нелегально приторговывать водкой

80 бутылок алкоголя и 50 пачек контрафактных сигарет нашли проверяющие
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Несмотря на запрет закона, регулярные проверки и наказания, в киосках Липецка продолжают приторговывать алкоголем и не маркированными сигаретами. На очередную торговую точку пожаловались в управление потребительского рынка жители дома 28/4 на улице Терешковой.

С проверкой вышли сотрудники самого управления, а также прокуратуры и налоговой. Как сообщили в пресс-службе потребрынка, в павильоне нашли 50 пачек сигарет и 80 бутылок алкоголя.

Всю нелегальную продукцию забрали. В отношении предпринимателя возбудили административное дело по части 4 статьи 15.12 и части 3 статьи 14.17 КоАП. Предпринимателю грозит штраф более 500 000 рублей. Кроме этого в ларьке не было кассового аппарата, чем займется уже налоговая.

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