В Липецке продлили маршрут трамвая №1к

В Липецке продлили трамвайный маршрут №1к Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 28 января, в Липецке продлили трамвайный маршрут №1к. Причина тому - восстановительные работы на инженерных сетях. Пока идет ремонт, вагоны будут передвигаться по маршруту №1 до остановки "ДП6". Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за изменения маршрута трамваи могут задерживаться.

Подробное расписание движения транспорта можно узнать в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов и трамваев от конечных остановок указано на сайтах городского департамента транспорта, МБУ "ЛГТК".

Напомним, что в областном центре в районе улиц 9 Мая и Неделина запретили останавливаться машинам. А несколько недель назад - парковаться возле здания Областного суда.