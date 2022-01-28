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Происшествия28 января 2022 15:20

В происшествии со школьным автобусом с детьми под Липецком никто не пострадал

Столкновения автобуса с трактором не было
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области очевидцы вероятно неправильно поняли ситуацию на дороге с везущим детей школьным автобусом. Из сообщения в соцсетях следовало, что ПАЗик столкнулся с трактором, когда вез детей из школы домой в сторону села Болховское.

Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сообщение в полицию или ГИБДД о ДТП не поступало. Правоохранительные органы узнали о случившемся из соцсетей и выехали на место.

После осмотра выяснилось, что столкновения не было, никаких повреждений и пострадавших нет. Возможно кто-то неудачно сманеврировал.

– В автобусе было 8 детей и 1 взрослый сопровождающий, – рассказали в полиции. – Все были пристегнуты ремнями безопасности, никто за медицинской помощью не обращался. Автобус тоже цел. ДТП не оформлялось.

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