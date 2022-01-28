Липецких школьников рекомендовали перевести на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

За минувшую неделю количество заболевших ОРВИ и коронавирусом детей в Липецкой области увеличилось в несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В связи с этим школам области рекомендовали организовать образовательный процесс дистанционно. А также максимально разобщить классы, усилить меры дезинфекции. В детских садах руководителям стоит подумать о дежурных группах.

Кстати, за сутки в регионе случаев COVID-19 увеличилось с 384 до 623. В 5 раз выросло количество вызовов врачей на дом с начала недели. Большинство пациентов - амбулаторные. В больницах находятся 738 пациентов. Занято 40% коек. Напомним, в Липецкой области зафиксировали 12 случаев омикрона. Среди заболевших 4 детей.