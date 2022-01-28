В субботу в Косыревке и новых районах Липецка отключат холодную воду

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 29 декабря, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По информации пресс-службы "РВК-Липецк", специалисты будут ремонтировать сети. Из-за этого с 10 утра до окончания работ краны пересохнут у жителей улицы Кривенкова, 30, 35, 37. Воду подвезут к дому №35.

На этот же период времени воды не будет в селе Косыревка: улицы Советская,6а; Орловская, 42; Новая, ст.1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18-21, 20а; Юношеская, 50, 50а, 83, 83а, 85, 87; а также в частном секторе: улицы Орловская, Советская, Новая. Воды можно будет набрать у дома №20 по улице Новая.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.