Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 16:38

Из-за коронавируса приемы в ЗАГС Липецка только по предварительной записи

Исключение - отдел регистрации смерти
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

С этой пятницы, 28 января, управление ЗАГС Липецка переходит на новый режим работы. Это связано с осложненной эпидемиологической обстановкой - коронавирусом и новым штаммом омикрон . Теперь попасть в ЗАГС на прием можно только по предварительной записи. Исключение - отдел регистрации смерти. Он продолжит работать по привычному графику.

Номера телефонов: Октябрьский отдел - 34-75-47; Левобережный отдел - 43-02-49; Правобережный отдел - 27-21-68; Советский отдел - 72-66-00; Отдел торжественной регистрации брака - 27-59-54.

Если в одном из отделом нет места на нужный день, можно позвонить в другой - с этого года органы ЗАГС по всей России перешли на экстерриториальный принцип работы. Реквизиты на онлайн-оплату госпошлин можно найти на сайте.

0