Из-за коронавируса приемы в ЗАГС Липецка только по предварительной записи

С этой пятницы, 28 января, управление ЗАГС Липецка переходит на новый режим работы. Это связано с осложненной эпидемиологической обстановкой - коронавирусом и новым штаммом омикрон . Теперь попасть в ЗАГС на прием можно только по предварительной записи. Исключение - отдел регистрации смерти. Он продолжит работать по привычному графику.

Номера телефонов: Октябрьский отдел - 34-75-47; Левобережный отдел - 43-02-49; Правобережный отдел - 27-21-68; Советский отдел - 72-66-00; Отдел торжественной регистрации брака - 27-59-54.

Если в одном из отделом нет места на нужный день, можно позвонить в другой - с этого года органы ЗАГС по всей России перешли на экстерриториальный принцип работы. Реквизиты на онлайн-оплату госпошлин можно найти на сайте.