В субботу в Липецке временами снег и до 1 градуса мороза

Морозы отступают. В субботу, 29 января, в Липецке облачно. Ночью около 4 градусов ниже ноля. В светлое время суток столбик термометра покажет -1 градус. Временами небольшой снег. Ветер южный 3-5 м/с. К вечеру на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление без существенных изменений - 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 30 января, переменная облачность. По прогнозам синоптиков без осадков, только к вечеру ожидается небольшой снег. Ночью в областном центре 5 градусов мороза. Днем до 1 градуса со знаком минус. Ветер юго-западный с переходом на южный 11-13 м/с. На дорогах тающий снег. Атмосферное давление опустится еще ниже - до 737 мм рт.ст. Луна убывающая.