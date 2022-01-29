Телемедицина дает возможность быть на связи с врачом 24 часа в сутки без выходных

В настоящее время телемедицинские технологии применяются для удаленной диагностики заболеваний и назначения лечения, а также для проведения маршрутных медосмотров водителей транспорта. Для пациентов телемедицина - это уникальная возможность оставаться на связи с врачом двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю.

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) прошел круглый стол на тему: “Телемедицина как инструмент повышения доступности и качества медицинской помощи”, пишет mkset.ru. Среди ста пятидесяти участников мероприятия, в числе которых были медработники и работодатели в области здравоохранения, состоялся тематический опрос, по итогам которого девяносто процентов присутствующих отметили, что телемедицина - важный шаг на пути развития отечественного здравоохранения. Еще семьдесят восемь процентов участников опроса отметили, что главными барьерами в использовании данной технологии являются вопросы законодательного регулирования. А семьдесят процентов присутствующих высказались за возможность проведения диагностики и назначения лечения посредством телемедицинских консультаций.

Работа в области телемедицины проводится при помощи виртуальных чат-ботов и платформ для проверки симптомов. К примеру, в Башкирии автоматизированы предрейсовые медосмотры, когда водители перед выходом на маршрут сами проходят медосмотр с применением автоматизированных систем. Результаты в автоматическом режиме отправляются на компьютер медицинской сестры, которая удаленно контролирует состояние водителей и формирует базу данных. А еще телемедицина в этом регионе включена в региональную программу “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями”.

А в Самаре открылся телемедицинский центр для помощи врачам городских поликлиник. Кроме того, в COVID-госпитале Клиник СамГМУ проводится апробация телемедицинских комплексов, разработанных специалистами Института инновационного развития, что дает возможность врачам отслеживать состояние пациентов, не находящихся на стационарном лечении.