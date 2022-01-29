В Липецке водитель «Приоры» сбил женщину на «зебре»

Видео последствия аварии с пешеходом сняли очевидцы в районе поселка Тракторостроителей в Липецке. ДТП случилось этим утром, 29 января, на улице Ильича, где женщина попала под колеса «Лады Приоры». ДТП случилось на нерегулируемом пешеходом переходе. По словам свидетелей, женщина вышла на «зебру», а водитель отечественной легковушки не успел среагировать и вовремя остановиться.

От удара пешехода отбросило на метр. Очевидцы аварии вызвали на место происшествия скорую помощь и ГИБДД. Пострадавшую увезли в больницу.

Кстати в эти дни на дорогах области проходят рейды ГИБДД, автоинспекторы усиленно выявляют нетрезвых водителей. Рейд продлится до 30 января.