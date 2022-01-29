Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 14:33

Крупного поставщика поддельных сигарет поймали в Липецке

У оптовика изъяли табачную продукцию более чем на 1.2 млн рублей
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Липчанину грозит до 6 лет за поддельные сигареты

Липчанину грозит до 6 лет за поддельные сигареты

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области вычислили крупного поставщика немаркированных сигарет. По данным полиции, житель Становлянского района нелегально скупал и продавал табачную продукцию без акцизных марок.

Склад внушительной партии незаконного товара находился в гараже в Советском округе Липецка. У нелегального предпринимателя нашли 11449 пачек поддельных сигарет разных марок на сумму более 1.2 миллиона рублей. По информации управления экономической безопасности полиции, сигареты должны были развезти по киоскам и торговым палаткам Липецка и области.

Предпринимателю вменили пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК – продажа немаркированной продукции в особо крупном размере. Липчанину грозит до 6 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Полиции еще предстоит выяснить, где закупался оптовик и по каким торговым точкам развозил товар. Назначили ряд экспертиз.

0