Крупного поставщика поддельных сигарет поймали в Липецке

Липчанину грозит до 6 лет за поддельные сигареты Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области вычислили крупного поставщика немаркированных сигарет. По данным полиции, житель Становлянского района нелегально скупал и продавал табачную продукцию без акцизных марок.

Склад внушительной партии незаконного товара находился в гараже в Советском округе Липецка. У нелегального предпринимателя нашли 11449 пачек поддельных сигарет разных марок на сумму более 1.2 миллиона рублей. По информации управления экономической безопасности полиции, сигареты должны были развезти по киоскам и торговым палаткам Липецка и области.

Предпринимателю вменили пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК – продажа немаркированной продукции в особо крупном размере. Липчанину грозит до 6 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Полиции еще предстоит выяснить, где закупался оптовик и по каким торговым точкам развозил товар. Назначили ряд экспертиз.