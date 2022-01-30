Полицейские задержали липчанина, который якобы собирался взорвать многоэтажку

27 января сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина позвонил на телефон «службы 112» и сказал, что он якобы готов взорвать многоквартирный дом.

Экстренные службы выехали к зданию, осмотрели его и территорию. Предметов представляющих угрозу людям и целостности дома не обнаружили. На момент прибытия следственно-оперативной группы мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог пояснить причину своего поступка. Его задержали и доставили в отдел полиции №2 Липецка.

Как сообщили в региональном УМВД, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Липчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.