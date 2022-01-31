65 ДТП за три дня в Липецкой области обошлись без жертв

Единственный пострадавший - пешеход Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Попавшее на видео ДТП с пешеходом на улице Ильича в Липецке оказалась единственной аварией за три дня на дорогах области, в которое пострадали люди. 64-летняя женщина попала под колеса ВАЗа на пешеходном переходе утром 29 января. Как сообщает ГИБДД региона, за рулем «Приоры» был 49-летний мужчина. Пешеход находится в больнице.

Помимо этого за трое суток, с 29 по 31 января, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 65 ДТП без пострадавших. Также автоинспекторы выявили 2033 нарушения ПДД.

Кроме того в выходные в области проходил рейд по пьяным водителям, в ходе которого сотрудники ГИБДД поймали 45 нетрезвых водителей. Еще 72 человека оштрафовали за ремни безопасности.