Липчанин систематически истязал бывшую супругу, навещая детей

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении домашнего тирана из Добровского района. О систематических побоях и издевательствах заявила 27-летняя женщина.

Липчанка рассказала, что бывший муж избивал и истязал ее летом прошлого года, когда приходил навещать детей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, мужчина причинял бывшей супруге психологические и физические страдания с июля по сентябрь 2021 года. Тиран вселял женщине чувство неуверенности и страха, ощущение неизбежности повторных страданий. Всего задокументировали три факта истязаний.

Дело возбудили по части 1 статьи 117 УК – истязание. Бывшему мужу за серию издевательств над женщиной грозит максимум до трех лет колонии.