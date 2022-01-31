«Открытие»: ювелирные украшения для россиян - инструмент сбережений

Большинство мужчин и женщин покупают себе ювелирные изделия не чаще раза в год.

11% мужчин и 14% женщин украшают себя ювелирными изделиями только по праздникам, а 5% мужчин и 7% женщин - два-три раза в неделю. Но есть также 45% мужчин и 13% женщин никогда не носят ювелирные украшения – так гласят результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Что касается предпочтений, то 54% женщин и 38% мужчин предпочитают дорогие ювелирные украшения. 15% женщин и 35% мужчин в качестве единственного украшения используют обручальное кольцо. 18% мужчин и 23% представительниц прекрасного пола являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают лишь 8% из числа тех, кто носит украшения.

У 40% мужчин и 50% женщин в семье есть украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству. К слову, в отношении такого рода подарков другим людям россияне менее щедры, чем к себе. Не чаще раза в год покупают ювелирные украшения друзьям или близким 47% женщин и 48% мужчин. А вот 27% мужчин и 37% женщин не дарят таких подарков никогда.