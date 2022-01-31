В Липецке продолжает усугубляться эпидемическая ситуация по ОРВИ среди детей и подростков. По данным городского департамента образования на 31 января, с понедельника в Липецке полностью закрыли на карантин три школы – гимназии №12 и 19, и лицей №44.

Кроме них отдельные классы закрыты еще в 55 школах города – занятия для детей проводят онлайн. Всего на дистанционном обучении в Липецке находятся 9668 школьников.

Болеют при этом 7616 детей школьного возраста – 12.8% от общего числа учеников. Среди педагогов на больничном находятся 281 человек – 9.3% учителей. В пресс-служба администрации города уточнили, что закрытых из-за коронавируса классов нет.

Напомним, классы отправляют на удаленку, когда количество заболевших школьников превышает 20%. Родители сами в праве перевести ребенка на дистанционное обучение, написав соответствующее заявление в школу. Родителей просят на отправлять на занятия детей с признаками ОРВИ.