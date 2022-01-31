Липчанин проткнул приятеля штырем за нелестный отзыв о бывшей

Пьяные посиделки и разговоры о бывшей обернулись жутким убийством в Добровском районе Липецкой области. Тяжкое преступление произошло в выходные, 29 января, в селе Трубетчино, где 41-летний мужчина выпивал в доме 52-летнего приятеля.

Во время застолья мужчины обсуждали бывшую пассию гостя, о которой хозяин дома отозвался нелестно, что и стало поводом для конфликта. Мужчина схватил металлический штырь, воткнул в грудь хозяина дома и ушел спать.

Последствия содеянного нападавший осознал только утром, когда проснулся протрезвевший и увидел труп хозяина дома, о чем и сообщил соседям, а те уже обратились в правоохранительные органы.

Дело возбудили по 105 статье УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области, подозреваемый во всем сознался и скоро его заключат под стражу. Ему грозит до 15 лет колонии.