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Общество31 января 2022 12:41

В январе с улиц Липецка вывезли почти в 2 раза больше снега, чем за тот же период 2021 года

Специалисты управления благоустройства работают круглосуточно
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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За неделю в улиц Липецка вывезли 46,5 тыс. кубометров снег

За неделю в улиц Липецка вывезли 46,5 тыс. кубометров снег

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшую неделю в улиц Липецка убрали 46,5 тыс. кубометров снега. Всего за январь - свыше 155 тыс. кубометров. По данным пресс-службы мэрии, годом ранее первый месяц зимы был менее снежным. Тогда вывезли 80 тыс. кубометров.

По словам начальника городского управления благоустройства, специалисты работают в круглосуточном режиме. Для уборки привлекают наемную технику. А водителей просят не оставлять машины вдоль проезжих частей, чтобы не мешать работе спецтехники.

В этот понедельник, 31 января, со снегом на проезжих частях борются 13 песокразбрасывателей и 5 тракторов. Тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам расчищают 140 дворников, 6 малогабаритных машин и столько же тракторов. 86 единиц спецтехники вывозят снег.

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