Под Липецком ищут молодого человека, пропавшего полтора месяца назад

В Липецкой области пропал человек Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области больше месяца ищут молодого человека. 26-летний Халилов Василий Газинурович пропал 17 декабря 2021 года. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", он исчез в селе Казинка Грязинского района. Может находиться в любом районе.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: темно-зеленая куртка, черные брюки, зеленые галоши.

Просьба ко всем, кто видел Василия Хилилова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "Лиза Алерт" или "112" - экстренные службы.