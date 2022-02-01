В Липецке изменилось расписание трамвайных маршрутов

Трамваи в Липецке начали работать по новому расписанию Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этого вторника, 1 февраля, в Липецке изменилось расписание трамваев. Речь идет о маршрутах №1 "Центральный рынок - ДП6", №2 "Центральный рынок - 21 микрорайон", №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000". По данным пресс-службы мэрии, коррективы нужны для оптимизации работы пассажирского транспорта.

Время отправления трамваев от конечных остановок можно посмотреть на официальных сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК". Более подробную информацию о расписании узнать в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.

Напомним, что в областном центре запретили останавливаться машинам в районе улиц 9 Мая и Неделина. Больше нельзя парковаться у здания областного суда. Машины нарушителей заберет эвакуатор.