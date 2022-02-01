Несовершеннолетние, укравшие звезду с новогодней елки Ельца, попали под уголовную статью

Несовершеннолетние украли светодиодную звезду с новогодней елки в Ельце Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области полицейские поймали молодых людей, неравнодушных к новогодней елке в Ельце. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 24 января юноша и девушка прогуливались по центральной площади города в 2.30 ночи. Они подошли к праздничному дереву и похитили светодиодную звезду.

Момент преступления попал в объектив видеокамеры. Видно, как ельчане пытаются вырвать закрепленный элемент. Спустя несколько попыток им это удается. Обхватив добычу с обеих сторон, злодеи убегают с площади. Стоимость украшения - 25 тыс. рублей.

Правоохранители установили и задержали предполагаемых преступников - студентку колледжа и учащегося лицея. Оба несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, что это не единственный случай "покушения" на новогоднюю елку Ельца. Неизвестные несколько раз снимали с нее новогодние игрушки, а некоторые отважились дрифтовать на машине вокруг. Подробности здесь.