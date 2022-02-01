Утром в пожаре под Липецком погибла старушка

В Ельце в многоквартирном доме вспыхнула квартира Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этим утром, 1 февраля, в Липецкой области произошел серьезный пожар. В Ельце загорелась квартира на 2 этаже в двухэтажном многоквартирном доме. Сообщение о происшествии поступило пожарным в 5.42. К дому №11 по улице Лермонтова выехали 4 отделения пожарной охраны.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 17 человек личного состава. С этажей, где не было задымления, спасатели эвакуировали 6 человек. Еще 4 жильцов они вывели из квартир, расположенных рядом с источником возгорания. К сожалению, не обошлось без жертв.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, в пожаре погибла пожилая женщина. Ей было 84 года. Как стало известно "КП-Липецк", у пенсионерки были проблемы со здоровьем. Она не могла ходить.

Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.