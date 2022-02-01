В Липецке еще 10 школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В Липецке еще 10 школ закрыли на карантин Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этого вторника, 1 февраля, еще 10 школ Липецка перевели на дистанционное обучение. Причина тому - рост заболеваемости ОРВИ. Речь идет об образовательных учреждениях №2, 9, 15, 20, 36, 49, 51, 61, 66, 68. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 9 школах областного центра продолжают учиться в очном формате.

Напомним, что на прошлой неделе на удаленку полностью ушли гимназии №12 и №19, а также лицей №44. Дома обучаются около 15 тыс. ребят. В детских садах эпидобстановка относительно стабильная.

В департаменте образования отметили, что решение о переводе учеников на дистант каждая школа принимает самостоятельно. Родителей просят внимательно отнестись к здоровью своих детей. При первых недомоганиях - обратиться к врачу.