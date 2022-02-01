В Липецкой области 10914 человек заболели ОРВИ за неделю

Липчане продолжают болеть ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшую неделю, с 24 по 30 января, в Липецкой области выявили 10 914 случаев ОРВИ, в том числе 4 - гриппа. Это на 55% больше, чем неделей ранее. В Липецке ОРВИ заразились 7 100 жителей - на 53% больше, чем на позапрошлой неделе. В областном центре зарегистрировали 1 случай гриппа.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, среди заболевших 59% детей. Причем прирост показателей отметили как среди них, так и взрослых. Увеличения количества заболевших детей связано с циркуляцией вирусов гриппа типа А, "традиционных" негриппозных респираторных вирусов. Взрослых - с COVID-19. Напомним, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1 109 жителей Липецкой области.

Специалисты обследовали 159 пациентов. 25% положительных проб были представлены гриппом А и негриппозными респираторными вирусами.