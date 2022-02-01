Под Липецком пропала дезориентированная пенсионерка с прищуром

В Липецкой области пропала пожилая женщина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области пропала 67-летняя женщина. Накануне, 31 января, Упирова Татьяна Михайловна около 14.00 ушла из дома по улице Школьная в Грязях. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пенсионерка может быть дезориентирована.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 155-157 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы.

Была одета: темно-синяя куртка, черные штаны, темно-синие сапоги.

Особые приметы: правый глаз с прищуром, кисти деформированы, ссадина на переносице.

Просьба ко всем, кто видел Татьяну Упирову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru