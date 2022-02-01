Липецкий экс-сотрудник сотовой компании получил условный срок за нарушение тайны абонента

В Липецкой области приговорили бывшего сотрудника сотовой компании, который нарушил тайну телефонных переговоров абонентов. Преступление произошло еще в 2018 году, когда 31-летний житель города Грязи работал помощником офиса продаж сотовой компании.

Мужчина воспользовался паролем коллеги для доступа к личной информации и скопировал детализацию звонков определенного абонента из Московской области. Эту информацию сотрудник передал своему знакомому без ведома самого абонента. Тем самым нарушил тайну связи. Более того, мужчина составил липовое заявление от абонента, который якобы сам просил предоставить детализацию.

В правоохранительные органы обратилась сама владелица номера, когда получила по электронной почте детализацию, о которой не просила. Когда факт раскрылся, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 138 УК – нарушение тайны телефонных переговоров.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант во всем сознался еще на стадии предварительного следствия. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам условно, с испытательным сроком 1.5 года.