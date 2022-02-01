В Липецке автобусы №3 перестанут подъезжать к остановке "Кольцо трубного завода"

В Липецке временно изменится место посадки пассажиров автобусов №3 на Товарном проезде Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке со среды 2 февраля, изменится место посадки и высадки пассажиров в районе остановки "Кольцо трубного завода". Как пояснили в пресс-службе мэрии, изменения временные. Они связаны с неблагоприятными погодными условиями и должны обеспечить безопасность дорожного движения.

Так, автобусы №3 "Железнодорожный вокзал - 10 Шахта" какое-то время не будут останавливаться у остановки и заезжать на прилегающую территорию. Транспорт остановится на площадке, расположенной на Товарном проезде.

Напомним, что с этого вторника в областном центре изменилось расписание трамвайных маршрутов. Причина тому - оптимизация работы транспорта. Речь идет о маршрутах №1 "Центральный рынок - ДП6", №2 "Центральный рынок - 21 микрорайон", №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000". Подробности здесь.