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Общество1 февраля 2022 15:18

В Липецке автобусы №3 перестанут подъезжать к остановке "Кольцо трубного завода"

Место посадки и высадки пассажиров изменили из-за погодных условий
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке временно изменится место посадки пассажиров автобусов №3 на Товарном проезде

В Липецке временно изменится место посадки пассажиров автобусов №3 на Товарном проезде

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке со среды 2 февраля, изменится место посадки и высадки пассажиров в районе остановки "Кольцо трубного завода". Как пояснили в пресс-службе мэрии, изменения временные. Они связаны с неблагоприятными погодными условиями и должны обеспечить безопасность дорожного движения.

Так, автобусы №3 "Железнодорожный вокзал - 10 Шахта" какое-то время не будут останавливаться у остановки и заезжать на прилегающую территорию. Транспорт остановится на площадке, расположенной на Товарном проезде.

Напомним, что с этого вторника в областном центре изменилось расписание трамвайных маршрутов. Причина тому - оптимизация работы транспорта. Речь идет о маршрутах №1 "Центральный рынок - ДП6", №2 "Центральный рынок - 21 микрорайон", №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000". Подробности здесь.

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