Во вторник некоторые липчане останутся без воды и света

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 2 февраля, в некоторых районах Липецка отключат свет и холодную воду. По данным "Россети Центр", с 9 утра до 2 часов дня без электроэнергии останутся жители дома №12 по улице Ангарская. Подробности по телефону 8-800-220-0-220.

С 10 утра до окончания работ холодной воды не будет по улицам Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 5/2, 9а, 11, 11а, 13, 15; Папина, 7, 9, 11а; Доватора, 2, 4, 4а, 6, 4/1, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18; Катукова, 4, 8, 10, 12; Московская, 93, 99, 101, 103, 105, 111; проспект Победы, 22, 22а, 126, 128, 132; проезд Кувшинова, 4, 6.

После окончания работ вода может быть мутной. По данным пресс-службы "РВК-Липецк", воду подвезут по заявкам жителей. Задать вопрос можно по телефонам 175 и 236-175.