Два подростка украли звезду с главной новогодней елки под Липецком

В Липецкой области нашли вандалов, которые разорили главную новогоднюю елку Ельца. Светодиодная звезда пропала ночью 24 января с главной площади города. Камеры наблюдения засняли, как парень и девушка подошли к горящей елке и начали разбирать гирлянду, пытаясь снять большую звезду внизу ели, до которой смогли дотянуться.

После нескольких попыток, молодые люди сорвали увесистое новогоднее украшение и вместе убежали с площади, едва уволакивая добычу. Украденная часть иллюминации оказалась недешевая – звезда стоила 25 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, личности подозреваемых установили, оба несовершеннолетние: девушка учится в колледже, парень – в лицее. Дело возбудили по статье 158 УК – групповая кража, что карается до пяти лет лишения свободы.