В Липецке в 2021 году из аварийных домов в новостройки переехали 908 человек

В 2021 году в Липецке расселили 908 человек из 30 домов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжают расселять жителей 122 многоквартирных домов. Их признали аварийными до конца 1 января 2017 года. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в рамках областной программы новые квартиры строят и приобретают у застройщиков.

В 2021 году в областном центре расселили 908 человек из 30 домов. Квартиры в новостройках получили жители ЛТЗ, Сокола, НЛМК, Северного Рудника, Опытной станции, центра города. В том числе за счет средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ, для переселенцев возвели 2 многоэтажки - на 136 квартир в доме на Кривенкова и на 45 квартир на Нахимова. Так, с 2019 по 2021 год новое жилье получили 1 504 человека. По предварительным данным, в 2022 и 2023 годах новоселье справят еще 2 976 липчан из 79 домов.

Ожидается, что еще 65 аварийных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расселят, когда завершится действующая программа и объявят о новой.